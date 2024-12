Le train des Fêtes du CPKC arrivera bientôt

Décoré avec plusieurs lumières festives, le train fera des arrêts le samedi 30 novembre à la gare du chemin Avenue de Parry Sound (de 16 h 30 à 17 h), à Shawanaga (17 h 30 à 18 h), à la gare de Rutter de Rivière des Français (19 h 10 à 19 h 40) et à la gare du centre-ville de Sudbury (21 h 15 à 21 h 45).

Le transporteur ferroviaire arrêtera ensuite dans trois communautés le dimanche 1er décembre – Cartier (de 10 h 45 à 11 h 15), Chapleau (16 h 15 à 16 h 45) et White River (21 h à 21 h 30), six le lundi 2 décembre – Mobert (9 h 15 à 9 h 45), Heron Bay (11 h 15 à 11 h 45), Marathon (12 h 30 à 13 h), Schreiber (15 h à 15 h 30), Nipigon (17 h 45 à 18 h 15) et Thunder Bay au 440 avenue Syndicate (20 h 45 à 21 h 15), et cinq autres le mardi 3 décembre – Ignace (9 h 15 à 9 h 45), Dryden (11 h 45 à 12 h 15), Vermillion Bay (13 h 15 à 13 h 45), Kenora (15 h 45 à 16 h 15) et Ingolf (17 h à 17 h 35).

En spectacle à bord seront les artistes Tyler Shaw, Shawnee Kish et Magic!.

Même si le CPKC n’a pas nécessairement d’objectifs précis de dons, l’entreprise réussit néanmoins chaque année à recueillir un important montant d’argent et de denrées. En 2023, les organisateurs ont amassé 1,8 million de dollars en dons et accumulé plus de 72 575 kg (160 000 lb) de nourriture pour les banques alimentaires au Canada et aux États-Unis.

Pour d’autres renseignements, consultez le https://www.cpkcr.com/fr/communaute/Train-des-Fetes.