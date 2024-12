La Société historique du Nouvel-Ontario reprend vie après la pandémie

Un bilan positif

«On a repris le contrôle de notre identité formelle auprès du gouvernement, notre site web est fonctionnel, on a des adresses courriels que nous contrôlons, on a créé des comités et on a mis à jour la mission de l’organisme», a, entre autres, énuméré M. Despatie, qui affirme que les résultats atteints sont encourageants.

Le groupe du Conseil de direction de 11 personnes qui achèvent leur mandat ont donc mis la main à la pâte pour réaliser diverses activités, selon le président sortant.

«On a aussi revu le texte du livre sur les 50 ans du journal Le Voyageur et on a renoué les liens avec la maison d’édition Prise de parole, mais également avec l’Ontario Historical Society, pour ne citer que quelques exemples», a-t-il ajouté.

L’un des membres, Georges Pharand, a décidé d’octroyer un don de 10 000 $ à l’organisme.

En plus des activités accomplies, le comité exécutif sortant a également présenté un rapport financier.

Le nouveau

L’Assemblée annuelle a élu un nouveau Conseil de direction composé de 13 membres parmi lesquels sera choisi un comité exécutif lors de leur première rencontre prévue au cours des prochaines semaines.

Depuis sa création, l’organisme a publié 103 livres et documents relatant l’histoire du nouvel-Ontario.

Mise à jour des textes réglementaires

Le nouveau comité devra revoir les règlements de la SHNO.

«Les statuts et règlements de l’organisme existent depuis plusieurs années. Comme les fondateurs de notre organisme étaient des Jésuites, les documents étaient influencés par la religion catholique», dit M. Despatie.

«Il faut alors laïciser un petit peu les choses. Puis, il y a une nouvelle loi sur les organismes à but non lucratif aussi, il faut que nos statuts et règlements s’y conforment», a-t-il ajouté.

Fondée le 30 mars 1942, la Société historique du Nouvel-Ontario a pour mission d’étudier et de faire connaitre l’histoire de l’Ontario français, particulièrement celle de la région du Nouvel-Ontario, et d’intéresser le public et les chercheurs à faire revivre l’histoire.