Donner c’est recevoir … le p’tit train va loin

Les élèves de la maternelle à la 8e année de l’École publique de la Découverte recueilleront des dons de denrées pour la banque alimentaire de Vallée Est. Du lundi 9 au vendredi 13 décembre, les jeunes et le personnel ramasseront de la nourriture non périssable, des articles de toilette, des vêtements d’hiver, des items pour bébés et des contributions monétaires pour aider les personnes dans le besoin à l’aube du temps des Fêtes. Les dons seront transportés en wagons à l’entrée de l’école pour le concert de Jean-Guy Chuck Labelle. Pour d’autres renseignements, composez le 705-897-1304.