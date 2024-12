Le projet du Manoir Doré avance bien

Le 14 novembre, des élus de la Ville de Timmins et du gouvernement de l’Ontario ont participé à une cérémonie pour souligner les nombreux progrès qui ont été réalisés depuis la toute première peltée de terre en 2023.

La mairesse Michelle Boileau, les conseillers John Curley et Kristin Murray, et le député de Timmins et ministre des Mines, George Pirie, ont chacun signé la dernière poutre à être installée dans l’immeuble. Cette tradition de l’industrie de la construction représente en quelque sorte la fin des travaux sur la structure et le début des prochaines phases.

La ville veut d’abord moderniser les logements et ajouter près d’une vingtaine de lits au Manoir Doré. Une fois complété, l’établissement pourra accueillir confortablement jusqu’à 196 résidents ainés.

«On a commencé à regarder à ce projet parce qu’il fallait faire des travaux à l’édifice actuel. On ne répondait pas aux réglementations autour des établissements de soins de longue durée, donc il y avait certaines choses au sein de l’édifice qui devait être mis à jour», précise Mme Boileau.

«En considérant le coût des rénovations versus un nouveau bâtiment, on sait que les couts ont beaucoup augmenté depuis. Mais on avait décidé que c’était pour être quand même très dispendieux de faire des rénovations nécessaires pour le mettre à jour et pour pouvoir répondre aux standards.»