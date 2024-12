Éditorial: Noël, hier et aujourd’hui

Comme l’a souligné David Leadbeater dans son livre récent intitulé Northern Ontario in Historical Statistics 1871-2021.Expansion, Growth and Decline in a Hinterland-Colonial Region, le Nouvel-Ontario a connu un important déclin de sa population depuis les années 1980 dû à l’émigration vers des centres métropolitains du Sud de l’Ontario et ailleurs au pays.

Cette émigration est surtout marquée pour les jeunes qui doivent se déplacer pour obtenir des emplois dans des régions plus populeuses à mesure que les industries d’exploitation des ressources naturelles dans le Nord ferment leurs portes ou réduisent leur main-d’œuvre.

Ce déclin et cette émigration sont en partie responsables des changements que l’on peut observer au niveau des célébrations du temps des Fêtes. Autrefois, comme les personnes plus âgées peuvent en témoigner, Noël et le Jour de l’An étaient marqués de rencontres et de célébrations de tout genre. La colonisation du Nord au début du XXe siècle, avait créé des noyaux ou des grappes de parenté et de familles étendues qui vivaient souvent à proximité les unes des autres.

Pour les Franco-Ontariens, les célébrations de Noël débutaient habituellement par la messe de minuit à la paroisse du village ou de la ville, laquelle était suivie d’un réveillon la plupart du temps chez les grands-parents où les membres de la famille pouvaient déguster un immense repas suivi de l’ouverture des cadeaux.

Aujourd’hui, la messe de minuit – qui a souvent lieu plus tôt dans la soirée – ne constitue pas, comme la paroisse d’ailleurs, le centre de gravité de la fête de Noël. De religieuse et familiale qu’elle était autrefois, cette fête est devenue de plus en plus un événement principalement commercial réglé par l’achat et l’échange de cadeaux. Pour certaines familles aussi, les enfants et les petits-enfants doivent se déplacer des centres du Sud ou d’ailleurs pour venir célébrer soit Noël ou le Jour de l’An dans le Nord de l’Ontario. L’ère des grandes réunions des familles étendues est bel et bien révolue. De plus, le sans-abrisme qui prend de l’ampleur dans la plupart des centres urbains du Nord, signifie que de nombreuses personnes n’ont aucune famille où elles peuvent célébrer ce temps des Fêtes.

Malgré ces changements importants, Noël et le Jour de l’An constituent encore pour plusieurs familles du Nord de l’Ontario une occasion pour se réunir et célébrer bien que de façons différentes. Que ces deux journées le soient ainsi pour votre famille.