Les paniers de Noël seront bientôt prêts à livrer et à ramasser

«Avant qu’on ait la banque alimentaire il y a cinq, six ans, je commençais à les appeler pour savoir comment vont les choses et s’ils vont encore avoir besoin d’avoir un panier Noël à Noël. Je les connais pas mal toutes», explique M. Prévost.

Au cours des deux derniers mois, l’organisme a accumulé en grandes quantités plusieurs denrées alimentaires non périssables et des dons en argent pour l’achat d’aliments frais tout juste avant le début des festivités.

Les bénévoles sont d’abord nombreux à donner de leur temps pour appuyer cette cause caritative de la région de Sudbury Est.

Que ce soit l’achat ou l’entreposage de nourriture et de boites en conserve, la préparation des paniers, ou bien la livraison aux familles, le Comité des paniers de Noël dépend largement de la générosité de la communauté pour atteindre son but.

«Ça prend une douzaine de bénévoles la semaine d’avant et 15 à 20 conducteurs bénévoles pour la livraison», révèle M. Prévost.

«Le 12 décembre, il faut que je transfère la nourriture de la banque alimentaire au sous-sol de l’église à Noëlville, parce qu’il y a plus de place. J’installe 50 tables de quatre par huit, et j’ai 500 boites que je mets par-dessus et en dessous des tables», rajoute-t-il.

«Entre quatre et cinq boites sont données à chaque famille, dépendamment de la grosseur. On va livrer le 20 décembre et ça prend deux grosses roulottes et deux gros camions pour transporter les paniers.»

L’organisme a reçu récemment une contribution financière de 4 000 $ de l’initiative du Train des Fêtes de l’entreprise Canadien Pacifique Kansas City (CPKC). La moitié de cette somme a été utilisée pour l’achat de nourriture. L’autre moitié a plutôt été versée à la banque alimentaire locale.

Dans les prochains jours, les bénévoles recueilleront des dons de denrées dans trois écoles de la communauté: l’École publique et secondaire de la Rivière-des-Français, l’École St-Antoine et l’école de langue anglaise Monetville Public School.