L’avenir est incertain pour ServiceOntario à St-Charles

Les activités de Service Ontario dans cette collectivité sont déficitaires après la mise en place d’un système de renouvèlement automatique des plaques d’immatriculation et d’autres services gouvernementaux en ligne.

Même si le transfert de véhicules et le renouvèlement de plaques commerciales se font toujours au comptoir, la municipalité perd environ 27 000$ par année depuis que la province a développé ses nouvelles politiques.

Le maire de St-Charles, Paul Branconnier, croit que le manque à gagner ne devrait pas reposer sur les épaules des contribuables de sa communauté.

«Le bureau de ServiceOntario est une fonction de la province et non du municipal», explique M. Branconnier.

«Auparavant, lorsqu’il y avait plus d’activités, ça se payait. La facture qui revenait aux citoyens de St-Charles était essentiellement nulle», précise-t-il.

«Avec les changements que le gouvernement provincial a apportés, de plus en plus de fonctions de ServiceOntario se font en ligne et le revenu de cette opération a diminué. Les citoyens de St-Charles doivent [maintenant] défrayer environ 1% de taxes. Si on éliminait le bureau, les taxes seraient réduites de 1%.»