Des fonds indispensables pour l’hôpital

Crédit: Fondation du Centre régional de santé de North Bay

La Fondation du Centre régional de santé de North Bay a amassé 118 500 $ lors de sa 18e marche et course annuelle le 29 septembre. Quelque 485 participants et bénévoles ont pris part à cette activité de financement pour l’achat de deux nouveaux tomodensitomètres. La fondation a également reçu une contribution de 10 000 $ du Club Lions de North Bay le 27 septembre pour développer de nouvelles unités spécialement conçues pour des personnes atteintes de démence. Une section de l’hôpital sera transformée afin de créer un espace qui aidera les patients à se sentir chez eux, en sécurité.