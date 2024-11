Un montant record de financement pour la Maison Sérénité

La Maison Sérénité du Nipissing a recueilli plus 114 600 dollars lors de sa collecte de fonds Marche pour la Maison. L’organisme a dépassé de 39 000 dollars son objectif de financement durant son évènement du 11 octobre. Les organisateurs estiment avoir accumulé plus d’argent en 2024 que lors de toute autre collecte de fonds organisée depuis sa création. L’argent permettra à la Maison Sérénité du Nipissing de continuer à offrir ses services de soins de fin de vie à de nombreux patients et leurs familles.