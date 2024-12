Une contribution financière aux banques alimentaires de la Vallée

La succursale 10602 des Chevaliers de Colomb Marguerite d’Youville a remis un don de 15 500 dollars à la Banque alimentaire de Hanmer et à la Société St-Vincent de Paul. L’organisme a recueilli l’argent en présentant plusieurs bingos. Au cours des trois dernières années, les chevaliers ont prélevé plus de 50 000 $ pour diverses causes caritatives dans la Vallée.