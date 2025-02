Un financement conséquent pour soutenir la croissance de la fonderie locale

«Le financement aidera Wabi Iron & Steel à développer ses activités et à bien se positionner dans l’évolution des secteurs de l’exploitation minière et des métaux essentiels du Nord de l’Ontario pour les années à venir», dit Antony Rota.

Fondée en 1907, la fonderie Wabi Iron & Steel de New Liskeard, une entreprise familiale, a su demeurer en production malgré la fermeture de toutes les autres fonderies de grosseur équivalente. Elle est la seule dans le Nord de l’Ontario. «Si elle a su se maintenir en vie, c’est qu’elle a su résister à la tentation de faire de la production en chaîne», selon son ancien propriétaire, Peter Birnie. Wabi Iron & Steel s’est créée un marché de niche en usinant des pièces en divers métaux et en fabriquant de la machinerie souterraine pour les mines.

Accélérer la fabrication

Quand le gouvernement fédéral s’est lancé dans un projet

de 3 milliards $ pour l’entretien du réseau de 386 km de canaux, de barrages et d’écluses, il s’est adressé à la Wabi pour réparer les valves des écluses. Celles-ci avaient été produites en Angleterre il y a une centaine d’années et n’étaient plus disponibles sur le marché. Du numériseur au produit fini, la fonderie peut répondre à tous les besoins en pièces en métal. De plus, au cours des années, elle s’est spécialisée dans les alliages et en offre une centaine dans son catalogue.

L’investissement de Fednor servira surtout à accélérer la fabrication des pièces. Ça lui permettra de rattraper l’arrérage dans le processus de fabrication. L’argent servira aussi à innover, à croître, à stimuler les ventes et les exportations et à créer 43 nouveaux emplois. À terme, Wabi s’attend à tripler ses revenus qui passeraient à 35 millions de dollars par année.

Concurrencer sur les marchés mondiaux

L’autre ligne de production relève plus de la fabrication de produits pour les mines. Wabi Iron & Steel vend l’équipement de mine pour sortir le minerai du sol : wagons, cages et chutes.

La fonderie exporte dans plusieurs pays comme le Chili, le Pérou, le Mexique, l’Irlande, l’Australie, les États-Unis et le Canada. «L’investissement permettra à la Wabi de concurrencer sur les marchés mondiaux, pour ainsi mieux se positionner sur la chaîne d’approvisionnement de produits miniers», précise Antony Rota.

Le carnet de commandes des deux divisions est bien rempli et la fonderie peine à répondre à la demande dans les délais attendus. «Il arrive qu’on ait un carnet de commandes chargé une année et on a de trop grosses difficultés à arriver. Puis, l’année suivante, c’est plus lent. Il y a un cycle à briser et c’est cela que la subvention va nous permettre de faire. On va pouvoir respecter le délai ordinaire de 6 à 8 semaines tout le temps», explique le gérant, Johnny Daviau.

Le président de Wabi Iron & Steel, Darryl Gutscher, a qualifié ce financement de FedNord d’«historique».

«L’agrandissement de notre fonderie nous aidera à faire passer notre entreprise au niveau supérieur, à créer des emplois dans la région et à nous positionner pour encore 100 ans de succès.»