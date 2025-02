Un financement fédéral pour appuyer les entreprises locales et la communauté

Accordé dans le cadre du Programme de développement du Nord de l’Ontario de FedNor, le financement permettra à la Société du Bassin Nickel d’offrir des services de conseils aux entreprises ainsi que des services d’investissement aux petites et moyennes entreprises. Grâce à cet investissement, l’organisation pourra aider une soixantaine d’entreprises à lancer, maintenir et développer leurs activités, ce qui aura pour effet de créer et de maintenir jusqu’à 900 emplois au niveau local.

Depuis 25 ans, la Société fédérale de développement du Bassin Nickel aide les entrepreneurs locaux à démarrer ou à développer leur entreprise ainsi qu’à créer des emplois. Établie à Sudbury, l’organisation offre une gamme complète de services de développement des entreprises, y compris l’accès à du capital, du mentorat, ainsi que des services d’information et d’aiguillage. Afin d’accélérer la croissance des jeunes entreprises technologiques, elle administre également le Sudbury Catalyst Fund, qui investit dans des entreprises en démarrage dans des secteurs comme les technologies propres, la télémédecine et la fabrication de pointe.

Soutien à l’emploi

«Cet investissement de 960 000 $ aidera l’organisation à bâtir sur ses réussites impressionnantes, notamment le soutien à 5 000 emplois et l’investissement de plus de 40 millions de $ dans les entreprises locales», a déclaré Viviane Lapointe.

Quant au président de la Société du Bassin Nickel, Paul Reid, cette démonstration de soutien de la part de FedNor témoigne de la confiance dans l’organisation et dans le travail important qu’elle réalise pour veiller à ce que le milieu des affaires du Grand Sudbury prospère. «L’annonce d’aujourd’hui signifie que les entrepreneurs et les entreprises continueront d’avoir accès aux ressources dont ils ont besoin pour démarrer et développer leurs activités, ainsi que créer davantage d’emplois», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Nous sommes fiers de nos succès passés et cette somme de 960 000 $ nous permettra de poursuivre ce travail important pendant trois années supplémentaires».

Support à la communauté francophone

Pour sa part, M. Serré a souligné au Voyageur que la Société fédérale de développement du Bassin Nickel prête des fonds à des entreprises qui débutent. «Mais avant de prêter des fonds, l’organisation fait de la recherche pour s’assurer que les entreprises ont un plan d’affaires et qu’il existe une demande dans la communauté pour leurs services ou leurs produits. Par conséquent, les risques sont très limités». Il a révélé qu’il avait lui-même reçu l’appui financier de cet organisme il y a plus de 20 ans. «Je comprends donc le rôle stratégique qu’il joue pour appuyer les petites entreprises. Le support qu’il apporte à la communauté francophone est vraiment important», a-t-il admis.