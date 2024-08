Des espaces consacrés au pickleball à Timmins

«Il y avait un groupe de séniors qui voulait un endroit où ils pourraient jouer le jeu. Je crois qu’il y en a qui l’ont appris en Floride, et ils voulaient venir jouer ici à Timmins», précise-t-il.

Des représentants municipaux et membres de l’association locale de pickleball ont participé à une courte cérémonie le lundi 19 aout, afin de célébrer l’ouverture officielle de ces deux nouvelles surfaces.

«Maintenant que les terrains sont dédiés au pickleball, je crois que plus de monde se sentira à l’aise d’aller essayer l’activité.»

«L’ajout des terrains permanents offre à nos membres et à la communauté en général l’opportunité de jouer ce sport à leur guise, à n’importe quel temps durant la journée», estime-t-elle.

Améliorer la qualité de vie

Le conseil municipal veut également encourager les résidents à développer de saines habitudes de vie, en faisant de l’exercice et des activités physiques à l’extérieur.

Depuis la pandémie, un bon nombre de personnes dépensent de plus en plus de temps devant leurs écrans.

«L’ordinateur et la tablette, dans les trois à quatre dernières années, étaient tellement importants, notamment durant la pandémie de Covid-19. Je crois que sortir dehors et continuer nos activités physiques, c’est vraiment important pour la communauté et pour le bienêtre de tout le monde», explique le conseiller Whissell.

«C’est important d’être capable de faire des activités ensemble pour continuer ces relations entre les voisins, les amis et la famille.»