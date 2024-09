Alban fêtera en grande pompe le 90e anniversaire de son église

La Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes se prépare à fêter en grand ses 90 ans avec une soirée d’activités au centre communautaire d’Alban.

Le samedi 28 septembre, de 18 h à 22 h, le comité organisateur présentera une courte cérémonie avec montage de photos d’archives et discours, un vins fromages, un spectacle de musique et une danse pour les paroissiens et le public. Le lendemain matin, la messe du dimanche 29 septembre sera animée par l’évêque du Diocèse de Sault-Ste-Marie, Mgr Thomas Dowd.

L’église Notre-Dame-de-Lourdes, située à l’intersection du chemin Delamere et la route 64, est une institution bien enracinée dans la collectivité. Elle a été inaugurée une première fois en 1934, et reconstruite au début des années 1940 après avoir passé au feu. Le curé de l’époque, le Père Campeau, avait suggéré que le nouvel édifice soit rebâti avec des briques plutôt qu’avec du bois. Au fil des décennies, de nombreux bénévoles et organismes ont aidé à organiser des prélèvements de fonds et des repas, à faire des travaux d’entretien à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment ou à redonner à ceux et celles dans le besoin. Même si le rôle de l’église a évolué, on retrouve toujours dans ce lieu de culte de langue française un sentiment de compassion et de solidarité. «Le 90e anniversaire représente un gros morceau dans notre petite communauté. Je trouve que dans une communauté, ça prend une église», explique la porte-parole de la Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, Lise Prévost.