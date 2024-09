Un évènement rassembleur pour aiguiller les nouveaux arrivants

Une soixantaine de regroupements, d’institutions scolaires, d’agences gouvernementales et d’organismes francophones étaient dans le foyer du Memorial Gardens le samedi 14 septembre, afin de renseigner le public des différents services disponibles, comme les lieux de culte, les activités sociales et récréatives, les possibilités d’apprentissage, de bénévolat et de carrière.

Le Centre multiculturel de North Bay et du district, un organisme de services d’établissement pour les immigrants, prend note du nombre grandissant de nouveaux arrivants qui choisissent la ville pour s’établir au Canada.

Le personnel se met à la disposition de personnes ayant besoin d’informations diverses, afin de mieux les aider à s’intégrer dans leur nouvelle communauté.

«Chacun vient avec sa question très personnelle. Ça peut être le logement, l’orientation, où est-ce qu’on trouve un service administratif, le supermarché, l’apprentissage des langues… On les oriente et on répond directement selon nos connaissances et nos capacités», informe l’agente d’établissement, Maryline Pillet.

«Je dirais depuis deux à trois ans, on voit vraiment une différence à North Bay. Il y a vraiment de plus en plus de diversité, et je pense que ça va commencer à avoir un impact sur le mélange des cultures et sur l’ouverture d’esprit.»