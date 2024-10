Timmins : transformation d’un parc avec un nouveau terrain de jeu

La Ville de Timmins a inauguré une nouvelle structure de jeu dans le parc de la 4e avenue dans le secteur de Schumacher. Au cours de l’été, le service des loisirs et des parcs municipaux a remplacé plusieurs équipements désuets avec une glissade, des barres latérales et une bascule. La ville a également établi un périmètre de rochers pour séparer le parc de la rue et ajouté une surface de copeaux de bois pour mieux protéger les usagers. La municipalité a investi près de 50 000 $ dans le projet.