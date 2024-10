Une activité d’Halloween au profit des soins palliatifs

Le jeudi 31 octobre de 16 h à 18 h, les enfants déguisés en costume pourront faire la collecte de friandises en marchant les cinq kilomètres de couloirs dans le centre d’achats. Il y aura également un concours de coloriage, un camp de reptiles et des prix à remporter. Tous les profits de cette activité aideront à financer des soins palliatifs et des services de soutien de personnes en deuil dans les régions du Nipissing et de l’est du district de Parry Sound. Pour s’inscrire, composez le 705-497-9239 ou consultez le https://nnpcn.com/stroll/.