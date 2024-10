Société Plusieurs activités d’Halloween pour les tout-petits

Éric Boutilier Le Voyageur Photo: Shutterstock

Le Centre de santé communautaire de Timmins, le centre pour l’enfant et la famille ON y va, et l’organisme Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario présenteront une demi-journée d’activités pour célébrer l’Halloween.

