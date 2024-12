Reconnaissance de trois regroupements francophones et bilingdurant la parade du père Noël

Les Dragons de l’École publique Héritage, les Éléphanteaux de l’École élémentaire catholique St-Raymond et l’entreprise Lavigne Vézeau Law Office ont remporté des prix de participation durant la parade du père Noël de North Bay. Le 17 novembre, l’inscription d’Héritage a remporté le prix d’esprit communautaire et une deuxième place dans la catégorie des écoles élémentaires. Les élèves et le personnel de St-Raymond se sont plutôt classés en première place dans la même division. Le bureau d’avocat Lavigne Vézeau a pour sa part fini premier dans la catégorie des organisations.