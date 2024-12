Un repas du temps des Fêtes pour les personnes seules ou dans le besoin

Le mercredi 25 décembre, les bénévoles serviront des repas chauds et délicieux dans une atmosphère confortable à la Pro-Cathédrale de l’Assomption de North Bay.

Les personnes seules ou dans le besoin pourront se présenter de 11 h à 13 h pour se nourrir. Il y aura également de la musique et du café Tim Horton durant l’évènement. Des repas à emporter seront offerts de 13 h à 13 h 30.

Avec une augmentation marquante des prix d’épicerie, le comité du souper communautaire du jour de Noël pourrait bien accueillir un nombre record d’invités en 2024.

L‘organisme a néanmoins déjà reçu plusieurs dons d’entreprises et de regroupements locaux. La cuisine du Club Davedi sera utilisée pour l’entreposage des aliments et la cuisson d’une trentaine de dindes. La succursale 599 de la Légion royale canadienne offre aussi de l’espace d’entreposage et des desserts.

Le Club Rotary versera jusqu’à 2 500 dollars pour l’achat d’épiceries. Rebuilt Ressources fera également un don monétaire. Par ailleurs, des bénévoles de The Gathering Place seront sur les lieux le jour de Noël pour aider durant le souper.