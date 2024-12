Pèlerins d’espérance; le thème d’une collecte de vêtements chauds pour les sans-abris

Jusqu’au vendredi 13 décembre, les jeunes recueilleront des bas, des foulards, des gants, des mitaines et des tuques neufs afin d’aider à garder au chaud les personnes dans le besoin durant l’hiver.

L’école s’est fixé comme objectif d’accumuler 350 articles, une augmentation d’environ 15% du montant d’objets amassés en 2023.

Enthousiastes, les participants veulent dépasser leur ancien record dans le but de réchauffer les cœurs et offrir du réconfort à ceux et celles qui en ont le plus besoin durant les mois les plus froids.

«Comme l’an dernier, mes élèves ont accepté de participer à un projet avec moi. Puisque nous parlons en enseignement religieux à propos de prendre soin de la communauté à la façon de Jésus, nous avons décidé des gens dans la communauté avaient besoin un peu plus d’appui à ce temps de l’année», explique l’enseignante de 4e année, Renée St-Onge.

Les jeunes et le personnel de l’École Ste-Marie veulent chacun faire preuve de compassion en redonnant aux personnes qui parfois vivent des moments difficiles.