Suivez le défilé du père Noël… en français !

Pour vous mettre dans l’esprit des Fêtes, la télé communautaire Eastlink diffusera le 64e défilé du père Noël 2024 de la Ville du Grand Sudbury avec des commentaires en français le 22 décembre à 11 h 30, au canal 10 ou 610. Les abonnés vidéo du câblo-distributeur pourront entendre les voix de Lise Dugas et de Josée Gagnon décrire et commenter les quelque 70 chars allégoriques d’entreprises et d’organismes qui ont fait le tour du centre-ville le 23 novembre, en soirée.