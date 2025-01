Patinage public dans les arénas municipaux

La Municipalité de Greenstone présente plusieurs sessions de patinage public dans ses centres sportifs durant la saison 2024-2025. La patinoire de l’aréna de Geraldton sera disponible de 17 h 30 à 18 h 50 les mardis, mercredis et vendredis, et de 13 h 30 à 14 h 50 les samedis. Au Sportsplex de Longlac, le public pourra patiner de 17 h 30 à 18 h 50 les vendredis, et de 15 h 30 à 16 h 50 les samedis. Pour d’autres renseignements, consultez le www.greenstone.ca.