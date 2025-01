Avis partagés sur le nouveau local de la bibliothèque

«Entre le mois d’aout et celui de septembre, nous avons été approchés par le Centre de santé Univi. Ça fait quelques années qu’ils cherchent à agrandir leur offre de services de santé à Warren. Le conseil a pris la décision que nous allons [leur] donner de l’espace pour pouvoir avoir plus de services de santé dans notre centre multiusagé.»

«Cet été, nous sommes entrés dans une entente avec le Conseil scolaire catholique Nouvelon pour louer une partie de l’école St-Thomas», précise la directrice générale et greffière de Markstay-Warren, Kim Morris.

L’organisme n’a plus suffisamment d’espace dans son bureau actuel de Warren pour faire face à la demande croissante pour ses services.

Les employés pourront également présenter davantage d’activités et d’ateliers pour les enfants, les jeunes et le public.

À l’intérieur, on retrouvera, entre autres, plusieurs nouveautés: une salle communautaire, un plus grand espace pour entreposer des biens et des matériaux, et un accès au gymnase de l’école durant les fins de semaine et l’été.

Le changement d’emplacement permettra à la bibliothèque d’agrandir sa superficie et d’augmenter son offre de services.

Les portes de l’établissement seront rouvertes à compter du lundi 20 janvier 2025 à l’intersection de l’avenue Warren et de la rue St-Thomas.

Depuis le samedi 4 janvier et jusqu’au dimanche 19 janvier 2025, les deux succursales de Markstay-Warren seront fermées temporairement afin de permettre au personnel de mener les travaux de déménagement.

Des préoccupations ont toutefois été soulevées par quelques résidents.

Josée Raymond, une mère et infirmière, s’oppose au déménagement de la bibliothèque du centre communautaire pour des questions d’accessibilité.

«Le déplacement de la bibliothèque à une école plus éloignée rendra son accès plus difficile, particulièrement pour les familles sans moyens de transport fiables ou pour les jeunes qui profitent actuellement de sa commodité», estime Mme Raymond.

«Je comprends profondément l’importance des déterminants sociaux de la santé et leur rôle dans la création de communautés dynamiques et en santé. La bibliothèque, située dans le centre communautaire, est facilement accessible pour les enfants, les familles, et les personnes de tous âges», ajoute-t-elle.

«La proximité de la bibliothèque dans ce lieu central permet d’éliminer les barrières d’accessibilité qui, dans une municipalité rurale comme la nôtre, sont déjà nombreuses.»

En revanche, Mme Morris explique que la décision a été prise pour le plus grand bien de la collectivité.

«Le conseil a certainement pris en considération que les gens sont habitués à la bibliothèque au centre. Mais ils ont vu aussi tous les autres avantages et, oui définitivement, la décision a été basée sur les avantages que notre aile peut offrir à la bibliothèque», répond Mme Morris.

«Entre l’emplacement actuel et l’École St-Thomas, ce n’est même pas un kilomètre. Il y a plus de maisons autour de l’école qu’autour du centre multiusagé. Si tu rentres de la route 17, c’est plus proche d’aller à l’école.»

«Évidemment, nous ne voulons jamais mettre les élèves à risque. Le conseil scolaire non plus. Tout est en place. Nous avons nos propres salles de bain de notre côté. Nos portes sont également verrouillées à l’extérieur.»