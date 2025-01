Plusieurs activités amusantes prévues au Carnaval d’Onaping Falls

Le vendredi 31 janvier, les organisateurs présenteront leur quatrième tournoi annuel de Euchre de 18 h à 22 h à la succursale 503 de la Légion royale canadienne. Il y aura également une session de patin libre avec les mascottes Bonhomme et Ookpik de 18 h à 20 h à l’aréna de Levack.

Le samedi 1er février, un déjeuner sera servi de 7 h à 11 h au restaurant Windy Lake. En après-midi, plusieurs compétitions dans le cadre du carnaval, des jeux gonflables, du maquillage de visage pour enfants, une exposition d’anciennes motoneiges et un feu de joie se tiendront de midi à 16 h au centre de loisirs de Dowling.

Le dimanche 2 février, il y aura un déjeuner de crêpes et une compétition de curling pour enfants de 9 h à midi au club de curling d’Onaping Falls. Un peu plus tard, une course de boites en carton, de la raquette et du ski nordique libre de 11 h à 14 h au centre de ski de Levack. Pour mettre fin aux célébrations, le tirage du carnaval aura lieu à 17 h à la légion.