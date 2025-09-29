Le Club Richelieu de la Vallée cherche de nouveaux membres

«Paix et fraternité», voilà la devise des clubs Richelieu qui «reflète les valeurs fondamentales du mouvement Richelieu, qui vise à promouvoir la francophonie et à soutenir les jeunes francophones à travers diverses actions sociales et culturelles.»

Les missions des clubs Richelieu sont : «l’épanouissement personnel, les œuvres humanitaires et culturelles orientées vers l’aide à la jeunesse et la promotion de la francophonie.» Ce sont exactement les valeurs que préconise M. André Thibert, le trésorier du club Richelieu de la Vallée.

La fondation de ce club remonte aux alentours de 1971 par des professeurs de l’École secondaire Hanmer, des gens d’affaires et des individus de Hanmer et de Val Caron.

M. Thibert se souvient «d’avoir été invité pour un souper Richelieu à l’hôtel Nickel Belt, alors que j’étais président du corps étudiant en 1972-1973 de l’École secondaire Hanmer. Des membres sont venus de Chelmsford et d’Azilda et le club a toujours été représentatif de toute la Vallée, les écoles, les paroisses…»

Un club mixte

Il est à noter que le club Richelieu de la Vallée est le seul club mixte, hommes et femmes francophones, de toute la Ville du Grand Sudbury.

M. Thibert s’est impliqué pour faire vivre la devise et la mission du club puisque le besoin se fait sentir autant aujourd’hui qu’à ses tout débuts.

Il explique l’apport du club à la communauté : «Chaque club est reconnu pour certaines activités et le Club Richelieu de la Vallée organise vers la fin février, début mars, un tournoi annuel de Hockey de familles depuis le début des années 1980; aujourd’hui et depuis plusieurs années, il s’agit de plus de 30 familles, hommes, jeunes hommes et jeunes filles de 16 ans à plus de 70 ans. C’est notre seule grande activité annuelle majeure de prélèvement de fonds.»