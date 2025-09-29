Le Club Richelieu de la Vallée cherche de nouveaux membres

«Paix et fraternité», voilà la devise des clubs Richelieu qui «reflète les valeurs fondamentales du mouvement Richelieu, qui vise à promouvoir la francophonie et à soutenir les jeunes francophones à travers diverses actions sociales et culturelles.»
Les missions des clubs Richelieu sont : «l’épanouissement personnel, les œuvres humanitaires et culturelles orientées vers l’aide à la jeunesse et la promotion de la francophonie.» Ce sont exactement les valeurs que préconise M. André Thibert, le trésorier du club Richelieu de la Vallée.
La fondation de ce club remonte aux alentours de 1971 par des professeurs de l’École secondaire Hanmer, des gens d’affaires et des individus de Hanmer et de Val Caron.
M. Thibert se souvient «d’avoir été invité pour un souper Richelieu à l’hôtel Nickel Belt, alors que j’étais président du corps étudiant en 1972-1973 de l’École secondaire Hanmer. Des membres sont venus de Chelmsford et d’Azilda et le club a toujours été représentatif de toute la Vallée, les écoles, les paroisses…»
Un club mixte
Il est à noter que le club Richelieu de la Vallée est le seul club mixte, hommes et femmes francophones, de toute la Ville du Grand Sudbury.
M. Thibert s’est impliqué pour faire vivre la devise et la mission du club puisque le besoin se fait sentir autant aujourd’hui qu’à ses tout débuts.
Il explique l’apport du club à la communauté : «Chaque club est reconnu pour certaines activités et le Club Richelieu de la Vallée organise vers la fin février, début mars, un tournoi annuel de Hockey de familles depuis le début des années 1980; aujourd’hui et depuis plusieurs années, il s’agit de plus de 30 familles, hommes, jeunes hommes et jeunes filles de 16 ans à plus de 70 ans. C’est notre seule grande activité annuelle majeure de prélèvement de fonds.»
Pourquoi les Clubs Richelieu sont importants
Il est évident que les Clubs Richelieu sont importants pour la région. M. Thibert énumère les exemples : «Nous remettons des bourses aux finissants des écoles secondaires, nous avons fait multiples dons à l’hôpital pour différents besoins, soins de cancers, Alzheimer, Maison McCulloch, appuyé des organismes culturels francophones, soins de santé communautaire, l’ACFO, le Collège Boréal, le TNO, appuyé les écoles primaires dans des projets; les paroisses dans des missions…»
M. Thibert croit fermement qu’il est très important de perpétuer la tradition du club Richelieu de la Vallée puisqu’il «répond aux besoins de plusieurs œuvres de charité, de services sociaux, de soins de santé, d’aide aux petits enfants, tout pour le bénéfice du développement de la francophonie.»
Le club, avec son président M. Roger Gauthier, est en pleine campagne de relance pour recruter de nouveaux membres, une tâche difficile mais pas insurmontable. Le club a vécu plusieurs embûches comme plusieurs clubs sociaux un peu partout. Après la pandémie, plusieurs n’ont pas renouvelé leurs membriétés. Ensuite, la situation économique de la plupart des couples les force à travailler encore plus pour faire vivre leurs familles, donc, moins de temps à consacrer à des activités hors du travail.
Faire une différence dans la communauté
M. Thibert croit fermement qu’il est important d’adhérer et de devenir membre du club Richelieu de la Vallée, pour «des gens qui veulent faire une différence dans la communauté, répondre aux besoins de certaines personnes et organismes de soutien; nous travaillons ensemble tout en développant une amitié, solidarité en se développant comme individu, se donner pour le bienfait des autres.» Et les avantages de devenir membre, d’après M. Thibert? «C’est la réalisation de soi-même, la satisfaction personnelle, l’apport de bienfaits aux autres et à la communauté.»
Selon M. Thibert, devenir un membre du club Richelieu de la Vallée ne représente pas une foule de tâches lourdes et loin d’être un fardeau, « tout au contraire, des activités de plaisir et de renforcement personnel, nous avons seulement une activité majeure par année dans le tournoi de hockey. »
M. Thibert est confiant qu’avec le recrutement de nouveaux membres, le club aura de nouvelles idées, de nouveaux intérêts.
Pour plus de renseignements et devenir membre du club Richelieu de la Vallée, vous pouvez rejoindre M. Thibert au : 705.677.5355.