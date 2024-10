Allez VIVRE votre langue maternelle!

Chère relève,

Puisque j’avance en âge et que bientôt je quitterai la planète, je te lègue ce que j’ai de plus précieux… ma langue maternelle. Garde-la avec amour et respect, car c’est un trésor que mes ancêtres m’ont laissé. C’est à ton tour de la sauvegarder. Mets-la dans tes poches pour qu’elle t’accompagne partout comme une amie fidèle.

Fais-la vibrer! Surtout, ne la range pas sur l’étagère ou elle va ramasser la poussière. Elle risque de s’endormir. Et toi, tu risques de l’oublier à tout jamais. Garde-la bien active dans tes jeux et surtout dans tes déclarations d’amour. Comme on dit en bon français, lâchez-vous lousse! Garde ta langue bien vivante.

Fais-la rire, fais-la chanter, fais-la danser, fais-la crier à pleins poumons! Fais-la briller partout ou tu passes. Elle possède une richesse de mots et d’expressions allant de la tristesse à la plus grande joie! Elle sait tout faire… de la cuisine… à la médecine… aux sports…

On peut tout faire en français! Fais-la rayonner dans toutes les expériences de ta vie!