Plusieurs se demandent comment une majorité d’électeurs américains ont pu voter pour un candidat trouvé coupable de crimes financiers et sexuels à un des postes les plus puissants du monde. Mais laissons les historiens du futur tenter de répondre à cette question. Maintenant, la vraie question c’est qu’est-ce que Trump fera et comment ça affectera les États-Unis, le monde et surtout le Canada.

Le premier mandat de Trump nous donne quelques indications. On sait qu’il ne respecte aucune convention sociale, financière ou même politique. Alors, il ne faut pas penser qu’on fait affaire à un dirigeant ordinaire.

Trump a aussi annoncé son programme. Des tarifs douaniers de 10 à 20-pourcent sur toute marchandise importée aux États-Unis; la déportation massive de plus de 11-millions d’immigrants sans papiers; l’abrogation de plusieurs mesures environnementales; un retrait possible de l’OTAN si certains membres, dont le Canada, n’augmentent pas leur budget de défense; et probablement la fin de l’aide militaire à l’Ukraine.

Et rien ne pourra l’arrêter. Le parti Républicain contrôlera les deux Chambres du Congrès et adoptera les lois du président; la Cour Suprême a déjà statué qu’un président ne peut être poursuivi lorsqu’il exerce son mandat; Trump a aussi indiqué qu’il licencierait des centaines de milliers de fonctionnaires professionnels pour les remplacer par des trumpistes. Tout l’appareil gouvernemental sera à ses pieds.

Si elles sont promulguées, ces politiques se feront sentir partout dans le monde mais surtout aux États-Unis. Les économistes prédisent que les tarifs mèneront à une période inflationniste qui coutera quelques 320-milliards $ aux consommateurs américains; le Conseil américain sur l’immigration estime qu’il en coutera au moins 88-milliards de $ par année pour déporter 1-million de sans-papiers et un billion (trillion, en anglais) de dollars sur 10 ans. Payés par les contribuables, bien sûr.