Améliorer l’accès au centre communautaire en remplaçant l’ascenseur

Conçu surtout pour des usages commerciaux et industriels, l’appareil en question fait l’objet de plusieurs plaintes d’ainés, de personnes à mobilité réduite et de parents qui transportent leurs enfants en carrosse qui ne peuvent pas emprunter les escaliers pour se rendre du premier au deuxième étage.

La municipalité voudrait bien installer un nouvel ascenseur plus conventionnel pour simplifier les démarches et rendre plus accessible la salle communautaire.

«Ça fait des années que c’est un problème», admet la mairesse d’East Ferris, Pauline Rochefort.

«C’est très compliqué chaque fois qu’on fait un événement grand public. Les gens qui ont de la difficulté avec les escaliers; surtout lors du Carnaval ou de tournois de hockey. Ils ont de la difficulté à avoir accès au deuxième étage où est la grande salle avec la cuisine».