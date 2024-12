Un premier pas dans le Nord-Ouest

Le Voyageur, qui a été le premier à partager, le vendredi 16 février, sur son site électronique, et en exclusivité, la nouvelle sur le risque de voir le drapeau franco-ontarien perdre son statut permanent à Greenstone, a consacré, depuis, entre une dizaine d’articles et d’éditoriaux sur la question, en plus qu’il a ouvert ses colonnes pour des contributions, à l’exemple d’ une lettre à l’éditeur , signée par le sociologue Simon Laflamme.

Mais cette fois-ci, c’est carrément une page communautaire permanente que Le Voyageur met à la disposition de la communauté francophone de Greenstone, où elle trouvera sa pleine et libre expression, célébrant sa francophonie en continu et arborant son drapeau quand et comme bon lui semble, au nez et à la barbe de l’administration de Greenstone, si l’expression consacrée le permet. Et c’est l’ensemble de nos francophones de la région de Greenstone qui sont concernés par leur nouvelle page communautaire, qu’ils soient à Longlac, Geraldton, Beardmore et Nakina, ou alors à Manitouwadge, Terrace Bay, Schreiber ou Nipigon.

Et ce n’est pas tout. Puisque c’est la région de Thunder Bay qui sera, dans un futur pas lointain, la deuxième station du Voyageur dans le Nord-Ouest, pour une page communautaire permanente, aussi.

Et grâce à notre début de collaboration avec l’Association des Francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO), qui s’est montrée disponible pour servir de pont entre Le Voyageur et les communautés francophones de la région, votre journal se rendra jusqu’à la frontière avec le Manitoba, pour une troisième page communautaire qui desservira les communautés francophones de Kenora, Red Lake, Dryden, Sioux Lookout, Rayni River, Fort Frances, Atikokan et Ignace.

Si notre volonté et notre désir sont grands pour étendre le champ de couverture du Voyageur de façon permanente partout dans le Nord de l’Ontario, il y a lieu de souligner que nos efforts n’auront probablement pas aboutis sans le soutien de Réseau.Presse, notamment à travers son programme d’Initiative du journalisme local (IJL).

C’est grâce à notre association des journaux francophones hors Québec, et le rôle qu’elle joue pour sensibiliser le gouvernement fédéral sur le journalisme francophone en milieu minoritaire, arrachant acquis sur acquis, que Le Voyageur bénéficiera des ressources nécessaires pour rendre ce projet possible. Pour recruter des correspondants francophones dans nos communautés francophones du Nord-Ouest, aussi. Longue vie au Voyageur et à nos communautés francophones partout dans le Nord de l’Ontario. On arrive…